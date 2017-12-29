(Ek bilgilerle yeniden) Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu

İstanbul (DHA) - GALATASARAY\'ın 20 Ocak 2018\'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan\'a ilettiği listelerini açıkladı. Özbek ve Cengiz\'in Yönetim kurulu, denetim kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulu adayları şöyle:

DURSUN ÖZBEK\'İN LİSTESİ

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asil üyeler:

Özkan Olcay

Nasuhi Sezgin

Osman Kocaman

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Murat Atay

Ural Aküzüm

Ali Yüce

yedek üyeler:

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

6886 Cengiz Ergani

9572 Selim Önen

11026 Levent Yaz



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

12211 Tolga Erem

13000 Ahmet Tirali

15371 Coşkun Aras



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

6514 İ.Serdar Eder

6827 Çetin Öztürk

7593 Hayri Gürkan Eliçin

8377 Ali Tüzmen

8934 A.Esat Tansev

9624 Özcan Karamahmutoğlu

11143 Hakan Melek

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

7782 Nihal Özfırat

8924 Ömer Faruk Dak

12437 Jano Kasal



DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

3794 Oğuz Evrenos

3814 Okan Tekinşen

4052 Cemal Burnaz

4495 Oral Yılmaz

4636 Celal Emon

5348 Can Baydarol

7628 Hakan Ünsaler

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

4903 Mustafa Tanrıyar

5524 Ahmet Kaya Kimyacı

5546 Hakkı Derya Göbelek

6720 Zafer Kural

7742 Vedat Gürer

MUSTAFA CENGİZ\'İN LİSTESİ

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Asil üyeler:

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Aaraboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

yedek üyeler:

Mahmut Recevik

Mehmet Öner Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

10655 İbrahim Anıl

13857 Emir Otluoğlu

15383 Reha Ünsay



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

10985 Zeki Kadirbeyoğlu

13749 Hayim Pinto

15498 Başar Gündüz



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

6019 Ali Kunter Akyürek

7215 Celal Ahmet Kalafatoğlu

7338 Faik Süleyman Camat

8054 Selçuk Erdoğmuş

9120 Sedat Besen

10639 Çağatay Cervatoğlu

10728 Birsen Gonca Sarış



SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

9021 Leyla Açar

9925 Tayfun Ayrancı

11802 Abdullah Günhan Aksoy



DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

4277 Yıldırım Baysal

4645 M. Ömer Akad

4840 Ayhan Yeğinsu

5303 Ertuğrul Cem Emiroğu

7136 Tayfun Akçay

8440 Haşmet Akın Ketenci

8785 Mehmet Süha Balın



DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

4191 Ali Salih Özçakır

6898 Metin Evrim

7652 Turgut Bilgin

9003 Süleyman Müdüroğlu

9031 Necati Tunç Şengül