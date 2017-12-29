(Ek bilgilerle yeniden) Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu

İstanbul (DHA) - GALATASARAY\'ın 20 Ocak 2018\'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan\'a ilettiği listelerini açıkladı. Özbek ve Cengiz\'in Yönetim kurulu, denetim kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulu adayları şöyle:
DURSUN ÖZBEK\'İN LİSTESİ
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asil üyeler:
Özkan Olcay
Nasuhi Sezgin
Osman Kocaman
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
Murat Atay
Ural Aküzüm
Ali Yüce
yedek üyeler:
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6886 Cengiz Ergani
9572 Selim Önen
11026 Levent Yaz
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
12211 Tolga Erem
13000 Ahmet Tirali
15371 Coşkun Aras
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6514 İ.Serdar Eder
6827 Çetin Öztürk
7593 Hayri Gürkan Eliçin
8377 Ali Tüzmen
8934 A.Esat Tansev
9624 Özcan Karamahmutoğlu
11143 Hakan Melek
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
7782 Nihal Özfırat
8924 Ömer Faruk Dak
12437 Jano Kasal
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
3794 Oğuz Evrenos
3814 Okan Tekinşen
4052 Cemal Burnaz
4495 Oral Yılmaz
4636 Celal Emon
5348 Can Baydarol
7628 Hakan Ünsaler
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
4903 Mustafa Tanrıyar
5524 Ahmet Kaya Kimyacı
5546 Hakkı Derya Göbelek
6720 Zafer Kural
7742 Vedat Gürer
MUSTAFA CENGİZ\'İN LİSTESİ
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Asil üyeler:
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Aaraboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz
yedek üyeler:
Mahmut Recevik
Mehmet Öner Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
10655 İbrahim Anıl
13857 Emir Otluoğlu
15383 Reha Ünsay
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
10985 Zeki Kadirbeyoğlu
13749 Hayim Pinto
15498 Başar Gündüz
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6019 Ali Kunter Akyürek
7215 Celal Ahmet Kalafatoğlu
7338 Faik Süleyman Camat
8054 Selçuk Erdoğmuş
9120 Sedat Besen
10639 Çağatay Cervatoğlu
10728 Birsen Gonca Sarış
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
9021 Leyla Açar
9925 Tayfun Ayrancı
11802 Abdullah Günhan Aksoy
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
4277 Yıldırım Baysal
4645 M. Ömer Akad
4840 Ayhan Yeğinsu
5303 Ertuğrul Cem Emiroğu
7136 Tayfun Akçay
8440 Haşmet Akın Ketenci
8785 Mehmet Süha Balın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
4191 Ali Salih Özçakır
6898 Metin Evrim
7652 Turgut Bilgin
9003 Süleyman Müdüroğlu
9031 Necati Tunç Şengül