(EK BİLGİLERLE YENİDEN) Galatasaray taraftarından Florya'da 'Fatih Terim'li protesto!

Florya\'ya Fatih Terim\'in fotoğraflarıyla gelen taraftarlar, yönetimi ve Igor Tudor\'u istifaya davet etti

Taraftarlar ayrıca \"İmparator Fatih Terim\" diye bağırdılar

Fatih Terim\'in fotoğrafının üzerinde de, \"Ya Terim, ya gidin!\" ifadeleri yer aldı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL / DHA

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş\'ın 3-0 kazandığı derbi maçın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak, yönetimi ve teknik direktörleri Igor Tudor\'u istifaya davet etti. Taraftarlar ayrıca, yanlarında Fatih Terim\'in de fotoğrafını getirerek, \"İmparator Fatih Terim\" şeklinde tezahürat yaptılar.

Maç sonrası tesislerin önünde toplanmaya başlayan Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Taraftarlar, uzun süre \"yönetim istifa\", \"Tudor istifa\" ve \"İmparator Fatih Terim\" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, yanlarında getirdikleri Fatih Terim\'in fotoğrafını basın mensuplarına göstererek protestolarını sürdürdüler. Fatih Terim\'in fotoğrafının üzerinde de, \"Ya Terim, ya gidin!\" ifadeleri yer aldı.

KADIN VOLEYBOL TAKIMINA ALKIŞ

Bu arada taraftarlar, kadın voleybol takımının otobüsünü futbol takımının otobüsü zannederek tepki gösterdi. Uyarıların ardından da taraftarlar, kadın voleybol takımını alkışladı.

Daha sonra tesislere gelen futbol takımının otobüsü ise taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbol takımı otobüsünün tesislere girmesinin ardından güvenlik güçlerinin kontrolünde olaysız şekilde dağıldılar.

FATİH TERİM\'İN FOTOĞRAFI TESİSLERİN DUVARINA YAPIŞTIRILDI

Öte yandan taraftarlar, yanlarında getirdikleri Fatih Terim fotoğraflarını, tesislerin duvarlarına yapıştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların tepkileri

- \"Yönetim istifa\" ve \"İmparator Fatih Terim\" tezahüratları

- İlk olarak Kadın Voleybol Takımı\'nın tesislere girmesi

- Daha sonra futbol takımının tesislere girişi

- Taraftarların Fatih Terim fotoğraflı tepkisi

- Tesislerin duvarına yapıştırılan Fatih Terim fotoğrafları

- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI