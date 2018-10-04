(Ek bilgilerle yeniden) ABD'de silahlı saldırı: 1 polis öldü, 6 polis yaralandı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Ekim (DHA) ABD’nin Güney Carolina eyaletine bağlı Florence kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 polis memuru öldü, yaralı polis memuru sayısı da 6’ya yükseldi. Yaralıların durumu açıklık kazanmazken, olay yerine yüzlerce polis, ilk yardım ve itfaiye aracı sevk edildi. Bölgede ‘acil durum’ ilan eden polis yetkilileri halka dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Bulunduğu evden iki saat boyunca polislere direnen saldırgan daha sonra teslim oldu ve gözaltına alındı.

Florence’ın Vintage Place bölgesinde yaşanan silahlı saldırı, polislerin bir arama emrini uygulamak istemesi üzerine yaşandı. Adı açıklanmayan saldırgan, arama emrini uygulamak isteyen polislerin üstüne ateş açtı. Florence şerifi Michael Nunn, ‘Meslektaşlarımız silah olabileceğini akıllarına bile getirmezken ateş altında kaldılar. Rastgele bir arama emri kanlı bir olaya dönüştü’ dedi.

Polis yetkilileri, verdikleri ilk bilgilerde 5 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Bu rakam daha sonra 1 polis öldü, 4 polis de yaralandı diye değiştirildi. Yetkililer yaptıkları son güncellemede, silahlı saldırıda 1 polisin öldüğünü, 6 polisin de yaralandıklarını duyurdu.