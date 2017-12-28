T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Ek bilgilerle yeniden) - THY uçağı hasta yolcu için Kanada'ya inmek zorunda kaldı

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları'nın New York-İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kanada'nın Halifax Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı

28 Aralık 2017 17:31

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları\'nın New York-İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kanada\'nın Halifax Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı. 
New York-İstanbul seferini yapan TK 12 sefer sayılı THY uçağı Atlas Okyanusu üzerinde uçuşuna devam ederken bir yolcu  hastalandı. Yolcunun durumu üzerine kaptan pilot, uçağı en yakın nokta olan Kanada\'nın Halifax Stanfield Havalimanı\'na yönlendirdi. THY uçağı daha sonra buraya iniş yaptı. 

THY Basın Müşavirliği\'nden alınan bilgiye göre 21 yaşındaki Amerikan vatandaşı yolcuya ilk müdahale uçak içinde bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Bilinci açık olan yolcu hastaneye sevk edilirken, uçak yeniden seferine devam etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuratDHA TÜRK Hava Yolları New YorkİstanbulBoeingKanada Halifax HavalimanıYorkİstanbulTKTHYAtlas OkyanusuYolcununKanada Halifax Stanfield HavalimanıBasın MüşavirliğiAmerikanBilinci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24