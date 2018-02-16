(Ek bilgilerle yeniden) - Tahliye olan gazeteci Deniz Yücel'in cezaevi önünde eşiyle duygusal anları

Ümit TÜRK /İSTANBUL, (DHA) ALMAN \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte tahliye edildi. Deniz Yücel\'i tahliyesinin ardından cezaevi önünde eşi Dilek Mayatürk Yücel karşıladı. İkili birbirine sarılarak hasret giderdi. O anları çeken avukatı Veysel Ok, fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Ok\'un paylaştığı fotoğrafta, Deniz Yücel\'i cezaevi çıkışında karşılayan eşi Dilek Mayatürk Yücel\'in elindeki maydanoz dikkat çekti.

İŞTE O MAYDANOZUN HİKAYESİ...



Fotoğraftaki maydanozun hikayesi Yücel\'in tutuklu bulunduğu dönemde Die Welt\'te yayımlanan mektubuyla ortaya çıttı. Yücel eşine yazdığı o mektupta şöyle demişti:



\"Hapishane bakkalına haftalık siparişlerimi verirken düzenli yeşil şeyler ısmarlıyorum: Bana ağaçları hatırlatan dereotu ve Dilek\'i hatırlatan maydanoz. (Beraber çıktığımız ilk tatilde plaj çantamızda o kadar fazla maydanoz vardı ki, Dilek onları \"aşkımızın ağacı\" ilan etmişti.) Bu bitkileri, vazo yerine ikame ettiğim, kesilmiş kola şişelerinin içine koyuyorum. Bir defada çok fazla demet olmadığı zaman gardiyanlar bir şey demiyor. Bitkilerin kök salmaması koşuluyla bu yasak da değil. Dereotuyla maydanoz işi o noktaya vardıramıyorlar zaten, en azından ben onları sararıp solmaktan kurtarmayı henüz başaramadım\"

(FOTOĞRAF)