(ek bilgilerle)- TOPKAPI SARAYI'NDAKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI 

*Harem\'in en küçük avlusu olan Cariye Taşlığı ile Hünkar ve Valide Sultan Hamamındaki restorasyon çalışmaları görüntülendi.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ-İSTABUL DHA

Topkapı Sarayı\'nda restorasyonu devam eden Cariye Taşlığı ile restorasyonu tamamlanan Hünkar ve Valide Sultan Hamamları görüntülendi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) \"Dünya Turizm Günü\" nedeniyle Topkapı Sarayı\'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı katıldı.

\"İNŞALLAH 2018\'İ 40 MİLYONA YAKIN BİR TURİSTLE KAPATACAĞIZ\"

Topkapı Sarayı\'nda düzenlenen etkinlikte sarayı ziyarete gelen turistlere çiçek dağıtıldı. Etkinlikte konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, \"Dünya Turizm Günü\"ne değinerek, \"Bu vesileyle bugün Topkapı Sarayı\'nda bugünümüzü turistlerle birlikte geçirelim dedik. Onlarla biraz vakit geçirdik, sohbet ettik. Tüm sektör mensuplarının hepsinin turizm gününü kutluyorum\" dedi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bir gazetecinin \"Bu sezon nasıl geçti? Beklentileriniz nedir? Aynı zamanda kurdaki artış Türk turizmini nasıl etkiledi?\" sorusuna, \"Yurt dışından gelen turist açısından bakıldığı zaman, kurların yüksek olması, alçak olması yabancı turistle ilgili bir durumdur. Negatif bir durum söz konusu değil. Yerli turizmle uğraşan arkadaşlarımızla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz bu dönemde. Bu sene güzel bir sene. İyi bir sene geçiriyoruz. 2018\'i inşallah 40 milyona yakın bir turistle kapatacağız. Sektörümüz, 2019\'da rekor kırmaya devam edecektir. Mesele artık, kişi başı gelirin artırılmasıyla ilgili çalışmaların yapılması. O konulara odaklanılması. Burada hep birlikte gezdik beraber. Arjantinli, Amerikalı turistlerle birlikte olduk. Dünyanın her yerinden ülkemize gelen turistler var. Bizim ülkemiz, dünyanın her yerinden gelen turiste sunacak, her türlü ürüne sahip\" şeklinde yanıt verdi.

\"İSTANBUL\'DAKİ TURİST SAYISI 10 MİLYONA YAKLAŞMIŞ DURUMDA\"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul\'un sadece Türkiye\'nin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yılmaz,\" Biz şuna inanıyoruz; İstanbul şüphesiz bugün dünyada 25-30 milyon turisti rahat ağırlayabilecek bir şehirdir. Nitelikli turist beklemek, son derece önemli ve görevimiz. Nitelikli turisti karşılamak için, nitelikli bir insan yapısı ve toplum yapısını da inşa etmemiz gerekiyor. Otelcisinden, taksicisine, resmi görevlisinden ticaret mensubuna varıncaya kadar turistle muhatap olan herkesin nitelikli turiste cevap verebilecek, nitelikli bir birikime aynı zamanda ahlaki değerler yapısına sahip olması gerekiyor. Bunun için de devlet, toplum ve sektör iş birliğini mutlaka ikame etmemiz gerekiyor. Bugün itibariyle ilk 9-10 aya baktığımızda, İstanbul\'daki turist sayısı yaklaşık 10 milyona ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu sayı daha da artacak. Hedefimiz, sayı ile birlikte niteliği artırmak\" diye konuştu.

\"RESTORASYON İÇİN 350 MİLYON LİRALIK HARCAMA YAPILDI\"

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ise \"Dün, Topkapı Sarayı\'ndan tüm dünya yönetiliyordu. Öyle bir merkezdeyiz. Bugün, o yönetilen dünyanın dört bir yanından gelen insanları burada ağırlıyoruz. Topkapı Sarayı\'nın son 10 aylık rakamlarına baktığımız zaman Topkapı Sarayı\'nın ziyaretçi sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Bunun, yıl sonuna kadar 2 buçuk milyonu geçeceğini de düşünüyoruz. Son zamanlardaki Topkapı Sarayı\'nın en yüksek rakamlarından birisi\" dedi. Küçükaşçı, Topkapı Sarayı\'nda devam eden restorasyon çalışmalarına değinerek, \"Biz, öncelikli olarak buranın saray özelliklerini muhafaza edip, aynı zamanda buraya ait olan eşyayı gösterip daha çok ilgi gören bir yer olarak tasarlamaktayız. Bu bakımdan yaklaşık 350 milyon liralık yıllık harcama yapmak suretiyle, büyük bir çabayla restorasyonlarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Hem tarihi eserlerin aynı anda restorasyonunun yapılması, aynı anda ziyaretçi kabulünü bir araya yürütmeye gayret ettiğimiz için bazı işlerin uzaması söz konusu. Biz peyderpey, bitmiş olan yerleri açıyoruz. Şu anda bizim bakanlığımızın veya hükümetimizin 100 günlük süreçte açılması planlanan yerler var. Restorasyonu bitmiş, açılması planlanan yerlerden bir, iki yeri beraber göreceğiz. Cariye Koğuşu\'ndaki çalışmaları göreceğiz. Hünkar Hamamı\'nın tamamlanmış olan, açılmak için son rotüşleri yapılan Hünkar Hamamı\'nı göreceğiz ve onun açılıştan önceki son halini göreceğiz\" dedi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Açıklamaların ardından Topkapı Sarayı hareminde Osmanlı Dönemi\'nde cariyelerin yaşadığı \"Cariye Taşlığı\"ndaki restorasyon çalışmaları görüntülendi. Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, restorasyonu tamamlanan Valide Sultan Hamamı ve Hünkar Hamamı ile ilgili de basın mensuplarına bilgi verdi. Küçükaşçı, Hünkar Hamamı için, “Buranın restorasyonu bitti. Ufak tefek işleri var. Onları bitirdikten sonra ziyaretçiye açacağız. Uzun bir zamandır çalışılıyor\" dedi. 8 etapta restorasyonun tamamlanması planlanan Harem bölümünde 4. etapta çalışmalara başlandı. Öte yandan, sarayda betonlardan ayrıştırılarak saraya geri kazandırılan çiniler de görüntülendi.



Görüntü Dökümü

-Turistlere çiçek verilmesi

-TÜRSAB Başkanının konuşması

-İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz\'ın konuşması

-Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı\'nın konuşması

-Topkapı Sarayı\'nda yapılan restorasyon çalışmalarının görüntüsü

-Genel ve detaylar



27.09.2018 - 16.45 Haber Kodu : 180927160

27.09.2018 - 16.44 Haber Kodu : 180927162