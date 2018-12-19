(ek bilgilerle) Şile'de kargo gemisi kıyıya oturdu 

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul (DHA) - ŞİLE Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu.

Yan yatan Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatın tahliye edileceği öğrenildi.

İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Şile ilçesi Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) Bandralı NATALIA isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu anlaşılmıştır. 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir\" denildi.