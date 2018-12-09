(Ek bilgilerle) RUS KOCA EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

*Sinir krizi geçiren yaralı kadın hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli Nişantaşı\'nda Rus uyruklu bir kadın eşi tarafından sokak ortasında dövüldü. Sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırılırken, kocası gözaltına alındı. Olay 15.00 sıralarında Nişantaşı Albay Sadi Alantar Sokak\'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Rus uyruklu çiftin kavgası evden sokağa taştı. Eşi Ergani Mirzingov tarafından dövülen Viktoria Viladimirova sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı ve sinir krizi geçiren Viladimirova ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırırken, polis ekipleri Rus koca Mirzingov\'u gözaltına aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kadının bağırması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekipleri

-Kadının ambulansa konması

-Görgü tanıkları ile röp

-Kocanın gözaltına alınması

-Genel ve detaylar