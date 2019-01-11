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(Ek bilgilerle) -Mandabatmaz kahvesinin ustası Cemil Filik son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul’un tanınmış mekanlarından Mandabatmaz'ın ustası, ünlü kahveci Cemil Filik son yolculuğuna uğurlandı

11 Ocak 2019 18:47

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul’un tanınmış mekanlarından Mandabatmaz\'ın ustası, ünlü kahveci Cemil Filik son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun köpüğü ve koyuluğu ile bilinen Cemil Filik\'in Mandabatmaz kahvesi, 35 ülkede gurme programlarına konu olmuştu.
Cemil Filik için Şişli Hasan Zeynep Cami\'inde öğleyin cenaze töreni düzenlendi. Törene başta Cemil Filik’in ailesi olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazı öncesi Filik’in yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. 65 yaşında hayatını kaybeden Cemil Filik’in cenaze namazını, ilahiyatçı kardeşi Hıfzı Filik kıldırdı. Cenaze namazının ardından Cemil Filik  Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.
Görüntü dökümü:
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-Cenaze namazının kılındığı Hasan Zeynep Camisi
-Cami avlusunda taziyeleri kabul eden aile
-Filik cenazesi başında dua edenler
-Helallik alınması
-Cemil Filik\'in kardeşi Hıfzı Filik\'in namazı kıldırması
-Genel ve detaylar 
 

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