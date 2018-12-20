/ek bilgilerle/ Konya eski valisinin eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL (DHA) - KONYA eski Valisi Cemalettin Ertem\'in eşi Cahidan Ertem(88) ve kızı Hülya Ertem (57) sabah saat 06.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Hilmipaşa Sokak\'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak\'ta bir apartmanın en üs katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak

söndürüldü. Olay yerinde iki cesede ulaşıldı. Cesetlerin eski Konya Valisi Cemalettin Ertem\'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem\'e ait olduğu öğrenildi.

Binaya oturanlardan Hüsnü Gümüşçekici \"Saat 05.00\'te uyandım duman geliyordu. Benim evimi de duman kaplamıştı. Çocukları aşağı indirdim. Apartmanı uyandırdım. Kapıyı çok tekmeledim. Açmaya çalıştım, açamadım. O arada içeriden sesler geliyordu. İtfaiyeye, ambulansa, polise haber verdik. Şu anda olay yeri inceleme içeride, herhalde biraz sıkıntılı bir durum var. Benim 30 senelik komşum. Cemalettin Ertem, eski emniyet müdürü. Eşiyle kızı oturuyordu. Cemalettin bey rahmetli oldu\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

