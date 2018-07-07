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(ek bilgilerle)- KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ 1 YARALI (1)

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Başakşehir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti

07 Temmuz 2018 12:14

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı. 
Kaza saat 08.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy Yolu üzerinde meydana geldi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
-Kaza yapan araçlar
-Yerdeki ceset
-Detaylar

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