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 (ek bilgilerle)- İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ

  * 120 kontrol noktası kuruldu Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı

14 Nisan 2018 13:44

 

* 120 kontrol noktası kuruldu Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı. 

*10 bin 246 kişi Genel Bilgi Taraması\'ndan (GBT) geçirildi.  212 kişi gözaltına alındı. 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
İstanbul\'da dün 39 ilçede eş zamanlı \"Yeditepe Huzur-6\" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.
İstanbul\'un bütün ilçelerinde, 3 bin polisin katılımıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın koordinesinde asayiş denetimi yapıldı. Daha önce belirlenen 120 noktada gerçekleşen denetimlerde, polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup didik didik aradı. Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. 

212 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
10 bin 246 kişi Genel Bilgi Taraması\'ndan (GBT) geçirildi.  212 kişi gözaltına alındı. 252 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde 6 iş yerine ceza uygulandı. 3 bin 224 araç sorgulanırken 176 araca işlem uygulandı. 136 bin 141 lira trafik cezası kesildi.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Şüpheli araçların durdurulması
-Kişilerin üst araması ve GBT yapılması
-Araçların içerisinin aranması
-Genel ve yakın detaylar    

13.04.2018 - 21.58 - Haber Kodu : 180413189
13.04.2018 - 22.43 - Haber Kodu : 180413195

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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