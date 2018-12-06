(Ek bilgilerle) İstanbul Havalimanı'ndaki olaylar: 31 işçiden 30'u tahliye edildi

Mehmet İlkay ÖZER-İdris TİFTİKCİ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Havalimanı şantiyesindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan işçilerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. 31\'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Savunmaların alınmasının ardından ara kararını veren mahkeme 30 işçinin tahliyesine, 1 işçinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma öncesi çeşitli sendikalar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

\"İş ve çalışma hürriyetinin ihlali\", \"Görevi yaptırmamak için direnme\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Toplantı ve yürüyüşlere silah benzeri aletlerle katılma\" suçlamasıyla dava açılan 31\'i tutuklu, 61 işçinin yargılandığı davanın ilk duruşması Gaziosmanpaşa Adliyesi\'nde başladı. Fiziki imkanlarının yetersizliği ve sanık sayısının çokluğu gibi gerekçelerle duruşma, adliyenin personel yemekhanesinde görüldü. Gaziosmanpaşa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada 31 tutuklu işçi ile tutuksuz işçiler hazır bulundu.

İşçileri aralarında iki baro başkanının da bulunduğu 51 avukat temsil etti. Mahkeme, adliyenin fiziki imkanlarının yetersizliği ve sanık sayısının çokluğu gerekçeleriyle duruşmanın, adliyenin personel yemekhanesinde yapılmasına karar verdi. İçeriye kısıtlı sayıda izleyici alındı. Kimlik tespitinin ardından söz alan avukatlar, hatalı ve eksik hazırlandığını iddia ettikleri iddianamenin mahkemece reddedilerek, işçiler hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. İddianamenin değerlendirilerek kabul edildiğini belirterek, usul ve derhal beraat taleplerini reddetti. Devam eden duruşmada tutuklu işçiler savunmalarını yaptı.

Savunmaların ardından mahkeme ara kararını verdi. Kararda, tutuklu bulunan 30 işçinin adli kontrol şartıyla tahliyesine, 1 işçinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkemenin kararında, sanık Serhat B.\'nin dışında tüm sanıkların sorgu ve delillerin tespit olması, suçların yasal alt ve üst sınırı tutuklu oldukları süreye göre bu aşamada haklarında adli kontrol kararı verilmek suretiyle tahliye edilmelerinin ölçülü olacağı kanaatine varılarak, tüm tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri konularak ayrı ayrı tahliyelerine karar verildiği belirtildi. Dava 20 Mart 2019 tarihine ertelendi.

