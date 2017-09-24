Ek bilgilerle // İngiliz şarkıcı Tom Odell’den Türk bayraklı konser

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü \"indie pop\" şarkıcısı Tom Odell, dün gece İstanbul’da konser verdi. Odell, bir şarkısını sırtında Türk bayrağıyla seslendirdi.
BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Zorlu PSM’de sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Tom Odell, büyüleyici sözleri ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle 3 binden fazla kişiye hafızalardan silinmeyecek bir performans sergiledi. Türkiye’de ikinci canlı performansını sergileyen İngiliz şarkıcı, son albümünün yanı sıra hit olmuş parçalarını seslendirdi.
(FOTOĞRAF)