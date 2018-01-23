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(Ek Bilgilerle) İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ 

* İDO 9, BUDO 11 seferini iptal etti

23 Ocak 2018 14:55

* İDO 9, BUDO 11 seferini iptal etti. 

Haber-Kamera: İstanbul DHA 
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 
İDO\'nun iptal ettiği seferler şöyle:
07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü 
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10.15 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
10.45 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

BUDO\'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
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-İDO iskelesinden görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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