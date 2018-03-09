(Ek bilgilerle) HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI

* Erguvan otobüsleri öğleden sonra seferlerine başlayacak.

* İETT,

\"Toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamamıştır. Meydana gelen lokal aksaklıklara anında müdahale edilerek ulaşım sağlanmıştır\"

\"Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır\"

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul\'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.

Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı. Grup adına konuşan Türkiye Toplu Taşıma Sendikası Başkanı Kemal Çetin, \"İstanbul\'da 930 araçla hizmet veriyoruz. Günlük 1 milyona yakın yolcu taşıyoruz. Aynı zamanda 2 bin 500 çalışanımız ve 406 yatırımcımız var. Buradaki asıl sorunumuz şudur; bu hizmeti 7 yıldır devam ettirmeye çalışıyoruz ama zarar ediyoruz. Maliyetlerimizin 50-55 bin lira olduğu bir yerde sadece 28-30 bin lira alıyoruz. Normalde yolcunun ücreti 2 lira 60 kuruş olmasına rağmen, bizim elimize geçen 1 lira 40 kuruş. Yeni bir performans sistemine geçileceği ve hak edişlerimizin de düzeleceği söylendi. Düzenleme yapılmadı. Böyle olunca da işletmeciler maaşları ve yakıt ücretlerini ödeyemedikleri için dün böyle bir karar aldık. Bugün de İstanbul halkının mağdur olduğunu gördük. 600 bin insanın bir yerden bir yere gitmesi zor oldu. Bu da bizi rahatsız etti. İşletmeciler olarak az önce bir toplantı daha yaptık. İstanbullular daha fazla mağdur olmasınlar. Bizim diyalog kapılarımız açık. Görüşmeye hazırız. Yaptığımız yatırımların bu ülkenin milli kaynakları olduğunu göz önüne alarak bizimle yeniden görüşmeleri gerekir\" dedi.

\"ÖĞLEDEN SONRA İŞ BAŞI YAPTIRACAĞIZ\"

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Metin İşsever ise, \"Vatandaşların mağduriyetlerin devam etmemesi için araçlarımızı öğleden sonra iş başı yaptıracağız\" diye konuştu.

\"YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR\"

İETT eylemle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, \"İstanbul\'da toplu taşıma hizmeti için İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde çalışan bazı \'Erguvan Otobüs\' işletmecileri ekonomik sebepler ileri sürerek bugün yolcu taşımama eylemi yapmıştır. Sabah itibari ile Anadolu yakasında 104 araç, Avrupa yakasında ise 148 araç olmak üzere toplam 252 araç sefere çıkmamıştır. İETT olarak halkımızın mağdur olmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Avrupa yakasında 173 Anadolu yakasında ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlemiştir. İstanbul Halkı toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamamıştır. Meydana gelen lokal aksaklıklara anında müdahale edilerek ulaşım sağlanmıştır. Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır\" denildi.



Görüntü Dökümü:

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-Kontak kapatan otobüslerin havadan görüntüleri

-Kemal Çetin ve Metin İşsever\'in konuşması

-Otobüslerin sahipleri ve şoförleri ile röp.

-Genel ve detaylar

09.03.2018 - 10.55 - Haber Kodu : 180309036

09.03.2018 - 11.10 - Haber Kodu : 180309038