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(Ek bilgilerle) 'HACISÜLEYMANOĞULLARI'NA OPERASYON: 22 GÖZALTI

Oflu İsmail lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun 3 torununun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı

20 Mart 2018 22:12

Oflu İsmail lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu\'nun 3 torununun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, \'Hacısüleymanoğulları\' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde 25 adrese yaptığı eşzamanlı baskınlarda gözaltı sayısı 22\'ye yükseldi. Yapılan aramada 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 tane mermi ve fişek ele geçirilmişti.

OFLU İSMAİLİN TORUNLARI GÖZALTINDA
3 yıl önce hayatını kaybeden Oflu İsmail lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu\'nun torunlarından Orhun Hacısüleymanoğulları\'nın liderlik yaptığı, Ali ve Emir Hacısüleymanoğulları\'nda yöneticilik yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Oflu İsmail\'in 3 torunun da bulunduğu öğrenildi.

4 RESTORAN SAHİBİ ŞİKAYET EDEBİLDİ, 5\'İ EDEMEDİ
4 restoran sahibinin savcılığa şikayet etmesi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda da şikayette bulunamayan 5 restoran sahibini daha belirledi. 5 restoran sahibinin şüphelilerden korktukları için haraç verdiklerini ve şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KARIŞTIĞI OLAYLAR
Polis ekipleri, yaptıkları çatışmalarda şüphelilerin, A.A. isimli kişinin gasp edilmesi, restoranın sahibi olan A.S.\'nin hürriyetinden yoksun bırakılması, darp edilmesi ve yağmaya teşebbüs edilmesi, H.G. ve B.U. kişilere yönelik silahlı saldırı, F.A ve U.A. isimli kişilere yönelik gasp teşebbüsü, bir restoranın görevlilerinden olan A.S. ve E.G.\'nin silahla vurulması gibi suçların aralarında bulunduğu çeşitli olayları gerçekleştirdiklerini tespit etti.

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