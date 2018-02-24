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(ek bilgilerle geniş haber) 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ DEHŞETİ… ÜNİVERSİTELİ YAREN HAYATINI KAYBETTİ

* Maltepe'de 16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı

24 Şubat 2018 12:58

* Maltepe\'de 16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjdeki bir ağacı yerinden söküp karşı yöne geçti. Burada da 2 araca çarptı.

* Feci kazada yol savaş alanına dönerken 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Maltepe\'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki araç, karşı yöne geçerek iki araca çarptı. Kazada, karşı yöndeki otomobillerden birinin sürücüsü olan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybetti. 16 yaşındaki sürücü ise ağır yaralandı.
Kaza, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı-Dudullu Yolu mezarlık mevkiinde dün saat 23.00\'te meydana geldi. 16 yaşındaki Ü.B.Ç.\'nin kullandığı 34 EF 375 plakalı araç, Kayışdağı yönüne ilerlerken kontrolden çıktı.

REFÜJ ÜSTÜNDEKİ AĞACI YERİNDEN SÖKTÜ
Refüje  çıkan otomobil bir ağacı yıktıktan sonra karşı yöne geçip, önce Yaren Büyükölmez yönetimindeki 34 JY 9446 plakalı araca, ardından 34 EK 3053 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Büyükölmez\'in aracı direğe çarparak dururken, Ü.B.Ç.\'nin aracının motoru yerinden fırladı. 

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybetti, Ü.B.Ç. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Ü.B.Ç.\'yi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. 
Kaza yerindeki incelemelerin ardından Büyükölmez\'in cansız bedeni Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükölmez\'in kazayı öğrenerek olay yerine gelen arkadaşları ise gözyaşı döktü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Kazaya karışan araçlar
-Ceset torbası içindeki cenaze
-Yerdeki motor 
-Ambulans
-Polis ekipleri
-Büyükölmez\'in arkadaşlarının görüntüsü
-Yaren Büyükölmez\'in fotoğrafı
-Genel ve detaylar

24.02.2018 - 02.39 - Haber Kodu : 180224013
24.02.2018 - 09.28 - Haber Kodu : 180224020

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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