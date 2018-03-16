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Spor

(ek bilgilerle) Galatasaray taraftarından derbi öncesi coşkulu destek!

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını 27 bin 681 taraftar izledi Binlerce taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına moral verdi Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26'ıncı haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşıla

16 Mart 2018 23:54

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını 27 bin 681 taraftar izledi

Binlerce taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına moral verdi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26\'ıncı haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Türkiye\'de ilk kez bir derbi maç öncesi taraftara açık antrenman özelliği taşıyan çalışmayı 27 bin 681 biletli ve kombine sahibi taraftar takip etti.
Tribünlerde tezahürat ve meşale şovların yapıldığı antrenmanın öncesinde teknik direktör Fatih Terim taraftarları selamlarken, oyuncular da idman öncesi sarı-kırmızı futbol toplarını tribünlere dağıttı.
Derbi öncesi \"4 Yıldız\" tişörtlerle sahaya çıkan futbolcular, düz koşunun ardından 5\'e 2 dar alan oyunu gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda çift kale maç oynandı. Taraftara açık antrenman yenileme koşusu ile tamamlandı. Bu arada sakatlığı geçen Eren Derdiyok da idmanda yer aldı.
Öte yandan Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı oyuncuları da, futbolcuları bu özel günde yalnız bırakmadı.
İdmanın sonlarına doğru bir kaç taraftar sahaya girerek futbolcularla fotoğraf çektirmeye çalıştı. Taraftarlar, güvenlik görevlileri tarafından engellenerek saha dışına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Taraftarlardan detaylar
- Sahaya giren taraftarlar
- Genel detaylar

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

16.03.2018 - Haber Kodu : 180316183
16.03.2018 - Haber Kodu : 180316184

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