(Ek bilgilerle) CEFTUS 6. Toplumsal Başarı Ödülleri için jüri biraraya geldi

İstanbul, 21 Eylül (DHA) – Türkiye Araştırmalar Merkezi/Centre for Turkey Studies (CEFTUS) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Toplumsal Başarı Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi.

8 Ekim 2017’de CEFTUS’un 6. Yıl dönümü töreninin bir parçası olarak organize edilecek olan ödül töreni için gösterilen adayların kısa listesi jüri tarafından değerlendirildi.

CEFTUS’un yıl boyu yaptığı çalışmalarında karar ve danışma mekanizması olarak oluşturulan komite toplantılarından biri olan jüri toplantısında Ayşegül Yeşildağlar, Kemal Kaya, Ali Gül Özbek, Doğan Örs, Ertanç Hidayettin, İlker Kılıç, İbrahim Ahmet, Çağrı Türkkorur, Şefik Mehmet, İbrahim Doğuş, Özcan Yörük, Aysel Oldaç Engüzekli, Cllr Makbule Güneş ve Kemal Has bulundular.

CEFTUS Galası için yapılan hazırlıkların komite üyeleriyle paylaşıldığı toplantıda CEFTUS’un yeni dergisi ve gala programı üzerine katılıcımlar önerilerde bulundular.

Toplantıda ayrıca Westminster Park Plaza Hotel’de yapılacak gala programında oluşturulacak bütçenin CEFTUS’un yıl boyu çalışmalarını yürütebilmesi açısından önemi vurgulandı.

CEFTUS tarafından verilecek olan 6. Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk Toplumsal Başarı Ödülleri kısa listesi:

Eğitim

Dicle Korkmaz Conlon, Özcan Çelik, Prof. İbrahim Sirkeci, Sevtap Kemal, Moonchild Education (Döndü & Mustafa Durmaz), Oxford Academy, Yunus Emre Enstitüsü.

Hukuk

Sevim Zelal Tonbul, Ozan Aşkın, Şengül Turgut, Özlem Erbil Çetin, Yaşar Doğan, Muhammed (Mehmet) Çankıran, Sadiye Arslan, Sinan Fidancı, Filiz Kılıç, Hasan Sal, Mesut Karakaş.

Rol Model

İsmail Veli, Helin Peköz, Şengül Turgut, Ahmet Durmuş, Erim Metto JP, Abide Osman, Hassan Bodur, Ayşe İzzet, Abide Osman, Mehmet Ağca.

Genç Girişimci

Ozan Gemikonaklı, Onur Uz, Faik Aktulga, Hüseyin Yavuz, Hasan İçöz, Ersin Bedir, Cem Canpolat, Veysel Yavuz, Veysi Tangul, Mehmet Çiçek.

Siyaset

Dr Turhan Özen, Alev Cazimoğlu, Emine İbrahim, Ahmet Öykener, Güney Doğan, Adeline Kepez, Denis Ali Kaya, Mustafa Korel.

Başarılı İş Adamı/ İş Kadını

Jale Erentok, Çiğdem Beyköylü, Yıldız Jasmine Armstrong, Zeynep Turudi, Itır Sökmen, Mustafa Çakır, Yıldiray Dönmez, Zafer Çiçek, Ahmet Kabayel, Tacım Tarlacık, İlhami Özkan, Alp Ceylan, Tuncel Nalbantoğlu, Ahmet Orgen, Mehmet Gümüş, Mehmet Mercan, Nasır Kıral, Mehmet Şar, İbrahim İnce, Ali Gürgür, Bektaş Kılıç, Soner Mustafa, İbrahim Öpuz, Çetin Ağcagül.

Sağlık

Dr Meryem Kaya, Dr Teoman Sırrı, Dr Ali Doğan, Dr İsmail Bulut, Dr Şia Radmand.

Sanat

Sudden Exit, Olcay Bayır, Hadis Ayoubi.

Medya

Nevsal Elevli, İpek Özerim, Faruk Eskioğlu, Arif Bektaş, Ali Kalay.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Baroness Meral Hussein-Ece, Cllr Yasemin Brett, Osman Çinik, Mütalıp Ünlüer, Hasan Çavuş, Önder Şahan, Hasan Raif, Nesin Fehmi, Altan Kemal, Mehmet Kemal, Yaşar İsmailoğlu, Osman Balıkçıoğlu.

Takdir Ödülü

Valerie Nangle, Kate Osamor MP, Joan Ryan MP, Liam Fox MP, Lord Michael Cashmen, Lord Tim Clement-Jones, Ann Clwyd MP, Syed Kamall MEP, Lücy Anderson MEP, Mayor London Sadıq Khan, Mayor of Hackney Philip Glanville, Jeremy Corbyn MP, John McDonnell MP, Diane Abbott MP, Tim Roache of GMB

Gıda Sektörü

Cyprus House, Best Catering, Anatolian Foods, Eda Food Qualities, Gima Food, Gama Food, Star Catering, A to Z Catering.

Dernekler/Sivil Toplum Örgütleri/İnanç Kurumları

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, Gik-Der, Alxas Kom, Kırkışlaklılar Derneği, Dersim Der, Tilkililer Derneği, Paz-Der, Bozca-Der, Aziziye Cami, Croydon Alevi Kültür Merkezi