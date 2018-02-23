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(ek bilgilerle)- Bakırköy'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

Alper KORKMAZ - Ali AKSOYER- İSTANBUL,(DHA)  BAKIRKÖY'DE sabah sporundan dönen Kemal Serdar Sitoçi(70) uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

23 Şubat 2018 16:51

Alper KORKMAZ - Ali AKSOYER- İSTANBUL,(DHA) 
BAKIRKÖY\'DE sabah sporundan dönen Kemal Serdar Sitoçi(70) uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde Ataköy 1. kısım Yeni Fişek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spordan dönen Kemal Serdar Sitoçi\'nin yanına yaklaşan bir kişi silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Sitoçi vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sitoçi, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceme ekipleri çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Sitoçi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

 

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