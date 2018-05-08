T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ek bilgilerle)- AVUKAT SİBEL SEVİNÇ DEVECİ, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN GÖZALTINA ALINDI

  Haber: Özden ATİK-Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA Avukat Sibel Sevinç Deveci, sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

08 Mayıs 2018 14:31

 

Haber: Özden ATİK-Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA
Avukat Sibel Sevinç Deveci, sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı verilen  Sibel Sevinç Deveci, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Deveci, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Deveci’nin, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından FETÖ progpagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Deveci’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKÇağatay KENARLIİSTANBUL DHA Avukat Sibel Sevinç DeveciFETÖCumhuriyet BaşsavcılığınınSevinç DeveciTerörle MücadeleMüdürlüğüDeveciVatan CaddesindeMüdürlüğüneDevecininTemmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24