(ek bilgilerle) Avcılar'da pazar yeri için referandum heyecanı

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)

Avcılar\'daki Merkez Mahallesi\'nde 50 yılı aşkın süreden bu yana Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile 3 sokakta Çarşamba günleri kurulan semt pazarının taşınması yönündeki tartışmalar sonuç vermeyince bugün referanduma gidildi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, referandum yapılan binaya gelerek görevlilere başarı dilerken, Merkez Mahallesi Muhtarı Mehmet Rauufoğlu da \"Hayırlı olsun\" diyerek oyunu kullandı. Başkan Handan Toprak Benli, halkın sağlıklı ve güvenli ortamda alışveriş ihtiyacını karşılamasından yana olduklarını, halkın demokratik bir ortamda kendi düşüncesini sandığa yansıtacağını herkesin sonuca saygılı olacağını söyledi.

Ambarlı İlkokulu\'nda bugün kurulan 6 sandıkta saat 09.00\'da başlayan ve 17.00\'de sona eren referandumda Merkez Mahallesi\'nde oturan ve kimlikleri ile gelenler oy kullandı. Sonuçlanan referandum sonucunda, 411 \"Evet\" oyuyla semt pazarının taşınmasına onay verildi.

REFERANDUMA GİDEN SÜREÇ

Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile bu cadde üzerindeki Pınar. Demir ve Beril Sokak\'ta oturanlar ve işyeri sahiplerinin Çarşamba günü kurulan gürültüye neden olan semt pazarının kaldırılması yönündeki istekleri artmıştı. Bunun yanı sıra pazarın kurulduğu gün caddenin kapatılmasının çevre, altyapı ve trafiğe yük getirdiği buralara ambulans, itfaiye, emniyet gibi araçların giremediği elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi hizmetlerdeki aksaklıkların bu günde giderilemediği, hırsızlık olaylarının bu günde artış gösterdiği gibi şikayetler üzerine Avcılar Belediye Meclisi 7 Ocak 2013 tarihinde aldığı kararla semt pazarının Ambarlı Mahallesi kapalı pazar alanına taşınması için komisyon oluşturulmasına karar vermişti. Ancak, bu öneri uygulamaya geçirilemedi. Tartışmaların dinmemesi ve son dönemde alevlenmesi üzerine Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli başkanlığında , geçen 21 Eylül\'de yapılan toplantıya İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün ve çok sayıda pazarcı esnaf katıldı. Toplantıda mahallede oturanlar ve esnaf görüşlerini dile getirirken ne yapılacağına ilişkin halk oylamasına gidilmesi kararlaştırıldı. Yapılacak referandumda 2016 yılı rakamlarına göre 31 bin 515 kişinin kayıtlı olduğu Merkez Mahallesi\'nde oturan 18 yaşından gün alanlar ve semt pazarı kurulan cadde üzerinde işyerleri bulunanların oy kullanabileceği açıklandı. Referandum öncesi son Çarşamba gününde pazarcı esnafı \'Hayır\' kampanyasını yoğunlaştırılırken stantlar oluşturdu, Pazar tezgahlarının üzerine halkı referandumda sandığa giderek \'Hayır\' oyu kullanmaya davet eden pankartlar astı, el ilanları dağıttı ve yüksek sesle seçmenleri etkilemeye çalıştı. Çarşamba pazarında arkadaşları ile \'Hayır kampanyası\'nı yöneten İstanbul Umum Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Emin Tanış \"Pazarımızın kalması en büyük arzumuz. Referandumdan \'Hayır\' oyu çıkarsa 60-70 yıllık tarihi Pazar yerinde kalacakö dedi. Pazarcıların bu kampanyası sırasında elinde pazardan aldığı meyveleri taşıyan bir kişi Tanış\'a, pazar ortamını çok sevdiği için geldiğini hiçbir tarafın yanında olmadığını anlatırken, \"Bir gerçek var. Bu binalarda oturan bir amcamız kalp krizi geçirse ne yaparsınız? Buraya ambulans giremezö dedi. Tanış ve diğer pazarcılar bu kişiyi sırtlarında taşımaya hazır olduklarını belirtince \"Adamı öldürmek mi istiyorsunuzö karşılığını aldı. Ardından yangın çıkması halinde neler olabileceğini sordu. Birçok ev kadını ise, pazarın daha uzakta olan Ambarlı Mahallesi\'ndeki semt pazarına taşınmasını istemediklerini söyledi. Belediye bu konudaki endişeler üzerine sosyal medya hesaplarında Ambarlı\'da pazarın kurulacağı Çarşamba ve Cumartesi günü araçlarla servis hizmeti verileceğini duyurdu.

REFERANDUMDAN \'EVET\' SONUCU ÇIKTI

Yapılan oylama sonunda referanduma ilginin çok düşük düzeyde kaldığı görüldü. Kullanılan toplam 765 oydan 411\'i \'Evet\'i tercih ederken mevcut çarşamba semt pazarının Ambarlı Mahallesi\'ndeki Kapalı Semt Pazarı\'na taşınmasını istedi. 335\'i \'ise Hayır\' diyerek pazarın yerinde kalması yönünde oy kullandı. Kullanılan 19 oyun ise, geçersiz olduğu görüldü. Buna göre, Merkez Mahallesi\'ndeki pazar Ambarlı Mahallesi\'ndeki kapalı semt alanına taşınacak.