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(Ek bilgilerle) - Topçular'da tramvay çarpıştı: 1'i makinist 14 yaralı (3)

 Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) TOPÇULARDA Mescid-i Selam - Topkapı hattında çalışan tramvaylardan biri istasyonda bekleyen tramvaya arkadan çarptı

15 Mart 2018 15:50

 Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) TOPÇULARDA Mescid-i Selam - Topkapı hattında çalışan tramvaylardan biri istasyonda bekleyen tramvaya arkadan çarptı. Kazada makinist ve 13 yolcu yaralandı.

İSTASYONDA DURAN TRAMVAYA ARKADAN ÇARPTI

Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinisti ve 13 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada,  \"Mescid-i Selam- Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında Topçular İstasyonu\'nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir.  İlk belirlemelere göre kazada makinist ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur.  Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır.  Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır.  Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR

Öte yandan kazanın hemen ardından istasyonda yaşananlar yolcuların kamerasına yansıdı. İstasyondakiler tramvayların çarpışmasıyla toz bulutu yükselen yere koşuyor. Sıkışan makiniste yardım için istasyondakiler seferler olurken diğer yaralılara da yardım ediliyor.

(FOTOĞRAF)

 

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