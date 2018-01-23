(Ek Bilgilerle) - İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL, (DHA) İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO\'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10.15 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

10.45 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

BUDO\'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)