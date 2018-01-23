(Ek Bilgilerle) - İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL, (DHA) İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO\'nun iptal ettiği seferler şöyle:
07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10.15 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
10.45 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
BUDO\'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)