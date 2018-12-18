(Ek bilgilerle) - FETÖ OPERASYONUNDA 118 MUVAZZAF ASKERE TUTUKLAMA

Haber:Özden ATİK/İSTANBUL- DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen \"Gazi Turgut Aslan\" operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan 118 muvazzaf asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 14 Aralık\'ta İstanbul merkezli 44 ilde 216 muvazzaf ve aktif görevde asker şüpheliye Gazi Turgut Aslan adı verilen operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 85\'i subay, 115 astsubay ve 19\'u uzman çavuş olmak üzere 216 muvazzaf asker şüpheliden 191\'i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 23\'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 3\'ü yetersiz beyan veren itirafçı olmak üzere toplam 160 şüpheli dün tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan işlemler ardından şüphelilerden 118\'i tutuklandı. 42 şüpheli ise mazeret durumları / etkin pişmanlıktan yaralanma ihtimalleri / örgütsel konumlarından bahisle ve haklarında bulundukları yere yakın emniyet birimine her daim çağrıldıklarında başvurmak şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari 25 kişi ise aranıyor.

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-ARŞİV

