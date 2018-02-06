 (Ek bilgilerle) - Bebek'te su borusu patladı; Yol su altında kaldı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Bebek sahilinde kaldırım ve beton delme çalışmalarında iş makinesi operatörü İSKİ\'nin su borusunu patlattı. İSKİ, Beşiktaş ve Sarıyer\'in bazı mahallelerine bugün saat 23:00\'a kadar su verilemeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi sahilde sabah saatlerinde kaldırım ve beton delme çalışması yapılırken iş makinesi operatörü İSKİ\'nin su borusunu patlattı. Patlayan borudan fışkıran su çevreye yayıldı. İşçiler suyun basıncını azaltmak için iş makinesinin kepçesi ile su borusunun çevresini kapattı. Yola akan su nedeniyle araçlar yavaşlayarak geçti.

Olay yerine İSKİ ekipleri onarım için çalışma başlattı.

İSKİ: 23:00\'A KADAR SU VERİLEMEYECEK.

İSKİ\'den yapılan açıklamada borunun patlaması nedeniyle Beşiktaş ve Sarıyer\'in bazı mahallelerine saat 23:00\'a kadar su verilemeyeceği belirtildi.

Su verilemeyecek mahalleler ise şu şekilde açıklandı:

- Beşiktaş: Kuruçeşme, Bebek ve Arnavutköy Mahalleleri.

- Sarıyer: Baltalimanı, İstinye, Rumelihisarı ve Emirgan Mahalleleri.

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