(ek bilgiler ve fotoğraflar) Ercan Havalimanı'ndaki grev uçak seferlerini etkiledi

ANIL UÇAN/İSTANBUL,(DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı\'nda, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine akşam saatlerinde greve başladı. Grev nedeniyle Türk Hava yolları (THY)\'nin 8 seferi iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, KKTC’de ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılması nedeniyle, Ercan’da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC\'ye inişler ve kalkışlar durduruldu.Eylem nedeniyle Türk Hava Yolları(THY) \'nin 8 seferi iptal edildi. Bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında Atatürk Havalimanı kalkışlı 2, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 1, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı 1, Ercan Havalimanı kalkışlı 4 seferi iptal edildi.





\"EVDE ÇOCUKLARIMIZ BEKLİYOR\"



Kıbrıs\'a gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gelen yolcular ise iptal olan seferler nedeniyle İstanbul\'da kaldılar.Yolcuların biletleri yarınki seferlerle değiştirilirken, geceyi geçirmeleri için otele yerleştirildi. Grev nedeniyle İstanbul\'da kaldıklarını ve çocuklarının evde beklediklerini belirten Fahri Tümkan,\"Herkesin işi gücü var. Yarın işe gidecekler. Özel sektörde çalışıyorlar. Planlamamızı biz ona göre yaptık. Bu planlarımızı ne yapacağız. Özel sektörde çalışanlar işlerine gitmeye mecburdur. Gitmeme gibi bir lüksleri yok. Grevden haberimiz vardı. Saat 20.00 gibi mesaj geldi. Ama biz o saatte zaten buradaydık. Biz 16 kişilik bir ekibiz Benim işim yok ama arkadaşlarım özel sektörde çalışıyorlar. Çocuklarımız evde bekliyorlar. Ailelerimizi bıraktık geldik. Kısacası burada kaldık.\" dedi. Kıbrıs\'a tatil için gittiği belirten bir diğer yolcu Osman Akdemir ise,\" Kıbrıs\'a tatil için gidecektik. Havalimanına inmemize 10 dakika kala grev olduğu için havada yaklaşık yarım saat tur attıktan sonra yönümüzü İstanbul\'a çevirdik. Geldik buraya mağduriyet yaşıyoruz.\" dedi.