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(Ek bilgi ve havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE ÇOCUKLAR KAR SEVİNCİNİ KAYARAK YAŞADILAR

-Beyaz örtü havadan görüntülendi Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA) Silivri Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler

06 Ocak 2019 22:00

-Beyaz örtü havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri Danamandıra\'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler. 
Silivri\'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Danamandıra\'da hava sakinliğini fırsat bilen çocuklar, tepelik alanlarda bidon ve naylon poşetler ile kayarak büyük sevinç yaşadı. Danamandıra Mahalle Stadında ise çocuklar, kardan kale yapıp kartopu oynadı.
Diğer yandan Kağıthane\'den kar görmek için Danamandıra\'ya geldiğini söyleyen Ömer Pehlivanoğlu, “İstanbul merkezine kar yağmadığı için biz de Trakya\'ya gidelim dedik. Çocuklar durmuyor, kar görmek için sürekli baskı yapıyordu. Biz de arkadaşlarımız aracılığıyla Danamandıra\'ya geldik. Şuanda çocuklar kayarak eğleniyorlar\" diye konuştu.  

BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul Silivri\'ye bağlı Danamandıra Mahallesi\'nde etkili olan dün etkili olan kar yağışı bugün kartpostallık görüntü ortaya çıkardı. Danamandıra\'daki beyaz örtü havadan drone ile görüntülendi.     

Ek görüntü 
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Danamandıra\'da kar havadan görüntü

Görüntü Dökümü:
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-Çocukların kayarak eğlenmesi
-Vatandaş ile röportaj
-Çocuklar ile röportaj
-Detay fotoğraflar
   


 

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