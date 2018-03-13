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(Ek bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE KAVGA: 3 ÖĞRENCİ YARALI... 22 DE GÖZALTI VAR

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA İstanbul Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı, 22 öğrenci gözaltına alındı

13 Mart 2018 16:52

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
İstanbul Üniversitesi\'nde iki grup arasında çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı, 22 öğrenci gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü\'nde sabah saatlerinde bir öğrenci karşıt görüşlü öğrenciler tarafından darp edildi. Darp edilen öğrencinin arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Kavgada 3 öğrenci yaralandı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri okula gelerek toplam 22 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Ambulansların kampüse girişi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Kavgayla ilgili öğrencilerin çektiği görüntü

13.03.2018 - 13.00 - Haber Kodu : 180313090

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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