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(ek bilgi ve görüntülerle)- VASAT CEMAATİ LİDERİ ŞAHMERDAN SARI TUTUKLANDI 

  Haber-Kamera: Murat  ÇAKIR-Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA Yaklaşık 3,5 yıldır Erbil'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

14 Şubat 2018 15:02

 

Haber-Kamera: Murat  ÇAKIR-Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA
Yaklaşık 3,5 yıldır Erbil\'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarı, dün akşam Türkiye\'ye iade edilmişti. Ailesinin Türkiye’ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil\'den Atatürk Havalimanı\'na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı\'nın elini öpmeye çalıştı. Sarı adliyede tutuklanarak, Metris Cezaevi\'ne götürüldü. 
 
Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Sarı\'nın polisler eşliğinde adliyeden çıkarılması 
-Sarı\'nın araca bindirilerek götürülmesi
-Genel ve detaylar  

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden görüntü
-Sarı\'nın polisler eşliğinde şubeden çıkarılması
-Sarı\'nın elini öpmeye çalışan yakınları
-Sarı\'nın araca bindirilerek götürülmesi 


14.02.2018 - 10.57 Haber Kodu : 180214035

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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