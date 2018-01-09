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(ek bilgi ve görüntülerle)- TUZLA'DA ONARIM YAPILAN GEMİDE YANGIN

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Tuzla'da bir tersanede bakıma giren geminin makine dairesinde yangın çıktı

09 Ocak 2018 16:05

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Tuzla\'da bir tersanede bakıma giren geminin makine dairesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken herhangi yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
Yangın saat 11.30 sıralarında Tersaneler Caddesi\'nde bulunan bir tersanede meydana geldi. Bakıma giren bir kuru yük  gemisinin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

Görüntü Dökümü:
-Tersaneden görüntü
-İtfiayenin çalışmaları
-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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