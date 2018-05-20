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(ek bilgi ve görüntülerle)- SULTANBEYLİ'DEKİ DAMPER DEHŞETİ KAMERADA

  Haber: İstanbul DHA Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun açık olan damperinin üst geçide çarpması kameralara yansıdı

20 Mayıs 2018 15:20

 

Haber: İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de hafriyat kamyonunun açık olan damperinin üst geçide çarpması kameralara yansıdı.
TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli  istikametinde dün meydana gelen kazada Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonunun açık damperi üst geçide çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken üst geçitte ve kamyonda hasar meydana gelmişti. Kaza anının trafik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun damperi açık ilerlemesi ve damperin üst geçide çarparak kopması yer alıyor. 

Görüntü Dökümü:
-TRAFİK KAMERASI
-Kamyonun ilerlemesi
-Damperin çarpması
-Damperin kopması
-Detaylar
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Üst geçitten görüntü
-Damperden görüntü
-Detaylar

20.05.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180520050


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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