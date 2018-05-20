(ek bilgi ve görüntülerle)- SULTANBEYLİ'DEKİ DAMPER DEHŞETİ KAMERADA

Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de hafriyat kamyonunun açık olan damperinin üst geçide çarpması kameralara yansıdı.

TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde dün meydana gelen kazada Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonunun açık damperi üst geçide çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken üst geçitte ve kamyonda hasar meydana gelmişti. Kaza anının trafik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun damperi açık ilerlemesi ve damperin üst geçide çarparak kopması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

-TRAFİK KAMERASI

-Kamyonun ilerlemesi

-Damperin çarpması

-Damperin kopması

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Üst geçitten görüntü

-Damperden görüntü

-Detaylar

20.05.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180520050



