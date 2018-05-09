(ek bilgi ve görüntülerle) SARIYER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sarıyer\'de emniyet ve belediyenin düzenlediği ortak operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların satıldığı belirlenen bazı metruk binalar da yıkılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında daha önce uyuşturucu satıldığı ve saklandığını belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi. Çayırbaşı Mahallesi\'nde düzenlenen operasyona çevik kuvvetin yanı sıra özel harekat polisleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU

Çayırbaşı Çeşme Sokak\'ta yoğunlaşan operasyonda, evlerin içinde küçük paketler haline getirilmiş çok sayıda uyuşturucu bulundu. Arama yapılan bir binanın köşesine sıkıştırılmış poşetin içinden de satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Zabıta ekipleri de kaçak olduğu belirlenen 9 binayı boşaltıyor. Binaların yıkılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Boşaltılan binalar

-Binalardan çıkan eşyaların araçlara konması

-Bir evin duvarında ele geçirilen uyuşturucu

-Aramalarda bulunan uyuşturucu maddeler

-Aramalardan görüntü (cep telefonu)

-Bulunan maddeler (cep telefonu)

-Genel ve detaylar

09.05.2018 - 07.24 - Haber Kodu : 180509005

09.05.2018 - 10.31 - Haber Kodu : 180509021