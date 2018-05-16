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(ek bilgi ve görüntülerle)- SALİH MİRZABEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

  *Mirzabeyoğlu'nun cenazesi morgdan alındı Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, hayatını kaybetti

16 Mayıs 2018 17:38

 

*Mirzabeyoğlu\'nun cenazesi morgdan alındı

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Kamuoyunda \"Salih Mirzabeyoğlu\" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, hayatını kaybetti. 
Beyin kanaması geçirdikten sonra 4 Mayıs\'ta hastaneye kaldırılan Erdiş (68), Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne nakledilmişti. Yaşam destek ünitesine bağlı olan Erdiş, hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mirzabeyoğlu\'nun cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Cenazenin çıkışı
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Hastaneden görüntü
-Bekleyenler
-Ağlayanlar
-Mirzabeyoğlu(arşiv)


16.05.2018 - 14.10 Haber Kodu : 180516097
16.05.2018 - 14.24 Haber Kodu : 180516107

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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