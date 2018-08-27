(ek bilgi ve görüntülerle) KURŞUNA HEDEF OLAN HİRANUR O ANLARI ANLATTI

* Parkta oynayan çocukları sessiz olun diye uyaran komşu havaya ateş açtı. Mermi 7 yaşındaki Hiranur\'un sırtına saplandı.

* Ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşılan merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek.

* Hiranur Demircan,

* \"Arkadaşlarımla paten kayıyorduk. Sonra bize \'ses çıkarmayın\' diye bağırdı. Sonra silah sesi duyduk. Sırtımda bir acı hissettim. \"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Pendik\'te bayramın 1.gününde yaşanan olay iddialara göre söyle gelişti; Demircan ailesinin 7 yaşındaki kızları Hiranur arkadaşlarıyla birlikte oturdukları sitenin çocuk parkında oyun oynuyordu. Sitenin hemen karşısında bulunan binada oturan B.B çocukları \'gürültü yapmayın\' diyerek uyardı. Çocukların parkta oyun oynamaya devam etmesi üzerine yine iddiaya göre B.B oturduğu dairenin camından silahla havaya ateş etti. Silah sesi üzerine parktaki çocuklar saga sola kaçmaya başladı. Hiranur da eve gitti. Hiranur\'un annesine sırtının ağrıdığını söylemesi üzerine anne Serenay Demircan kızının vücudunu kontrol etti. Sırtındaki kanları fark eden anne küçük kızını komşularıyla birlikte hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede merminin kemiği delip küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, plastik cerrahi servisine sevk edildi. Merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek. Bayram Demircan ailesi için kabusa dönerken parktaki çocukların ifadeleri üzerine aile, ateş ettiği iddia edilen B.B\'den şikayetçi oldu. Olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli B.B\'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

\"İLLA ÖLMESİ Mİ LAZIM\"

Baba Hasan Demircan, \"Bayramın 1. günü çocuklar parka inmiş. Biz de kurbanla alakadar oluyorduk. Fazla gürültü yapıyor diye camdan çıkıp önce çocuklara bağırıyor, küfür ediyor. Daha öncesinde de defalarca bu şekilde yapılmış. Daha sonra 3-5 dakika sonra biri çıkıp ateş ediyor. Ateş ettiğini görenler var. Sadece o camda hareket olduğunu gösteren kamera kayıtları var. Çocuğun sırtında mermi var. Ama şu an bu şahıs dışarıda. Çocuğun hayati tehlikesi yokmuş. Ölmesi lazımmış veya komaya girmesi gerekiyormuş içeri alınabilmesi için. Çünkü hayati tehlikesi yok demek ya ölmesi lazım veya ölümle pençeleşmesi lazım. Biz burdan onu anladık\" diye konuştu.

\"ELİMDE KAN GÖRDÜM\"

Hira Nur ise o anları şöyle anlattı; Biz parkta oynuyorduk. Arkadaşlarımla paten kayıyorduk. Sonra bize \'ses çıkarmayın\' diye bağırdı. Sonra silah sesi duyduk. Sırtımda bir acı hissettim. Elimle dokunduğumda elimde kan gördüm. Hemen annemin yanına koştum. Sonra beni hemen hastaneye götürdüler\"

\"SIRTINDA DELİK VARDI\"

Anne Serenay Demircan ise \"Kızım yanıma geldi. Sırtında delik vardı, kan akıyorsuk. Çok korktuk. Ambulansı beklemeden hemen hastaneye götürdük. Bizi hem kızımın vurulması hem de o şahsın dışarıda dolaşması çok üzdü\"dedi.

Görüntü Dökümü

EK GÖRÜNTÜ

-Baba Hasan Demircan ile röp

-Anne Serenay Demircan ile röp

-Hiranur ile röp

-Çocuğun o anları anlatması

-Parktan görüntü

-Genel ve detay görüntü

-Hiranur\'un röntgen görüntüsü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

GÜVENLİK KAMERASI

-Çocukların parkta oynaması

-Kaçışmaları

