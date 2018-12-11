(Ek bilgi ve görüntülerle) KAĞITHANE'DE ESKİ MANDIRAYI SU BASTI, KÜMES HAYVANLARI TELEF OLDU

*Telef olan tavuklarının arkasından türkü söyledi.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane Hamidiye Mahallesi\'nde eskiden mandıra olarak kullanılan yapı yoğun yağışın ardından sular altında kaldı. Vatandaşların kümes olarak kullandıkları yapıda çok sayıda kümes hayvanı telef oldu, bazıları kurtarıldı.

Daha önce mandıra olarak kullanılan bu yerde bekçilik yapan halk ozanı Doğan Kaya\'nın evi ve kümesi de sular altında kaldı. Sabah uyandığında evinde mahsur kalan Doğan Kaya, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kümesteki yavru köpeğini de kurtaran Kaya, telef olan tavukları için türkü de söyledi. \"Ben Halk ozanıyım\" diyen Doğan Kaya, \"Gece yatarken yağmur başladı dışarıya bile çıkamadım. Sel geldi, evin altını üstünü su bastı evde mahsur kaldım. Gece aradım ekipler sabah geldi. Beni itfaiye ekipleri kurtardı. Bütün eşyalarım su içinde kaldı. 15 tane tavuğum öldü. Saydığım 15 tane, içeriye giremiyorum daha fazla da olabilir. Ben yöresel sanatçıyım. Ben buraya yokluktan geldim. Sigortamı doldurup emekli olmak için burada çalışıyorum, burası eski bir mandıra burada bekçilik yapıyorum\" dedi.

EK GÖRÜNTÜ

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-Doğan Kaya\'nın su basan kümesi

-Doğan Kaya\'nın türkü söylemesi

-Mahsur kalan köpeğini kurtarması

-Mahsur kalan ördekler

-Doğan Kaya ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler



GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Su basan mandıra

-Vatandaşların suyun içine girmesi

-Kurtardıkları tavuklar

-Genel ve detaylar

-alanın havadan görüntüleri