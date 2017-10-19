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 (ek bilgi ve görüntülerle) JANDARMADAN SAHTECİLERE OPERASYON 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA Türkiye'ye yasadışı yollarla giren göçmenler ile bazı terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin ettiği öne sürülen 2 şüpheli Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı

19 Ekim 2017 13:51

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
Türkiye\'ye yasadışı yollarla giren göçmenler ile bazı terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin ettiği öne sürülen 2 şüpheli Fatih\'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin basım yaptıkları matbaada çok sayıda sahte pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet ve 200 bin lira sahte para ele geçirildi. 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih\'te bir matbaada sahte belge basımı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler geçtiğimiz günlerde adrese baskın düzenledi. Operasyonda Ö.Ş (50) ile Z.A.Ç (57) gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramada farklı ülkelere ait sahte pasaport, kimlik, ehliyet, motorlu araç trafik belgesi, ikamet izin evrakı ile 200 bin TL sahte para ele geçirildi. Sahtecilerin müşterileri arasında göçmenler, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C terör örgütlerinin firari üyelerinin bulunduğu kaydedildi. 

ÖZEL OLARAK GERÇEĞE EN YAKIN ŞEKİLDE HAZIRLAMIŞLAR
Matbaada yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli yazılım ve çizim programları kullanarak sahte belgeleri özel olarak gerçeğe en yakın şekilde hazırlayıp bastıkları öğrenildi. 

TUTUKLANDILAR
Jandarmadaki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Ö.Ş. ile Z.A.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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(EK GÖRÜNTÜ)
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-Ele geçirilen sahte evrak ve paralar
-Çok sayıda mühür ve yazıcı
-Genel ve detaylar

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
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-Operasyon anı
-Matbaada yapılan aramalar
-Ele geçen sahte evraklar

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