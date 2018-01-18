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(ek bilgi ve görüntülerle)- İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Alper KORKMAZ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA  İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor

18 Ocak 2018 12:48

 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Alper KORKMAZ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Denizde dev dalgalar oluştu. İstanbul Boğazı kıyılarında  dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO\'nun tüm iç hat deniz otobüs seferleri sabah bir süre yapılamadı. Seferler 09.30\'da normale dönerken hızlı feribot ve dış hat seferlerinde iptaller devam ediyor. 


İDO\'da iptal olan hızlı feribot ve dış hat seferler:
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO\'da iptal olan seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi 
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu 
16:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 


Görüntü dökümü:
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GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ
-Sahilden görüntü
-Dalgalardan görüntü
-İDO iskelesi
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Denizden görüntü
-Dalgalardan görüntü
-Yağmur yağması
-Genel ve detaylar 

 - 05.50 Haber Kodu : 180118008
 - 06.21 Haber Kodu : 180118009
 

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