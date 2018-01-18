(ek bilgi ve görüntülerle)- İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Alper KORKMAZ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Denizde dev dalgalar oluştu. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO\'nun tüm iç hat deniz otobüs seferleri sabah bir süre yapılamadı. Seferler 09.30\'da normale dönerken hızlı feribot ve dış hat seferlerinde iptaller devam ediyor.



İDO\'da iptal olan hızlı feribot ve dış hat seferler:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO\'da iptal olan seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu

16:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



Görüntü dökümü:

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-Sahilden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-İDO iskelesi

-Detaylar

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-Denizden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Yağmur yağması

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- 05.50 Haber Kodu : 180118008

- 06.21 Haber Kodu : 180118009

