(ek bilgi ve görüntülerle)- İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Alper KORKMAZ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA
İstanbul\'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Denizde dev dalgalar oluştu. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO\'nun tüm iç hat deniz otobüs seferleri sabah bir süre yapılamadı. Seferler 09.30\'da normale dönerken hızlı feribot ve dış hat seferlerinde iptaller devam ediyor.
İDO\'da iptal olan hızlı feribot ve dış hat seferler:
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO\'da iptal olan seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu
16:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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- 05.50 Haber Kodu : 180118008
- 06.21 Haber Kodu : 180118009