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(ek bilgi ve görüntülerle)- İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ DEVAM EDİYOR 

  * Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor

11 Mart 2018 11:46

 

* Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor.  
* İDO\'nun Pendik-Yalova seferleri BUDO\'nun da Bursa-İstanbul seferleri iptal edildi.
* İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı. 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat SOLAK -Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK- İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı\'nda dünden beri etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor.  İDO\'nun Pendik-Yalova seferleri BUDO\'nun da Bursa-İstanbul seferleri karşılıklı yapılamıyor. İstanbul Boğazı da sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı. 
İstanbul\'da dünden beri etkili olan sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle, vapur ve tekne seferleri bu sabah da yapılamadı. İDO ve BUDO\'nun seferleri de iptal edilirken boğaz ve çevresinde etkili olan ses nedeniyle köprü neredeyse görülemiyor.
Beşiktaş\'ta, tekneye binerek Anadolu Yakasına geçmek isteyen vatandaşlar, seferlerin yapılamayacağı haberini alınca alternatif ulaşım yollarını tercih etmek zorunda kaldı. 

İDO\'nun iptal edilen seferleri
Pendik-Yalova 09:00 
Yalova-Pendik  09:00

BUDO\'nun iptal edilen seferleri
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

Görüntü Dökümü
---------------------
EK GÖRÜNTÜ
ÜSKÜDAR
-Trafikten görüntü
-Köprüden görüntü
-Üsküdar iskelesi
-Bekleyen yolcularla röportaj
-Sefer iptal anonsları
KADIKÖY
-Marmaray istasyonu
-Bekleyen yolcular
-Detaylar
YENİKAPI
-İDO iskelesi
-Bekleyen vatandaşlar
-Sefer iptal anonsları
-Geri dönen yolcular
-Yolcular ile röportaj
-EMİNÖNÜ İSKELESİ
-İskelelerden görüntü
-Bekleyen vatandaşlar
-Boğazdan görüntü
-Balık tutanlar
-Vapurlardan görüntü
-Sefer iptal anonsları

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Boğazda sis 
-Vapurlardan detay görüntü
-Beşiktaş vapur iskelesinden detay görüntü
-İskeleye gelip geri dönen insanlardan detay görüntü
-Taksicilerden detay görüntü
-Beşiktaşta siste yürüyen insanlardan detay görüntü
-Balık tutanlardan detay görüntü
-Yüksek katlı binaların sisle kaplanması
-Kuşlardan detay görüntü
-FSM Köprüsünden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar  


11.03.2018 - 08.12 Haber Kodu : 180311010

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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