(ek bilgi ve görüntülerle)- GALATASARAY MEYDANI POLİS BARİYERLERİYLE KAPATILDI

Haber-Kamera: Taner YENER-Hakan KAYA-Enver ALAS-İSTANBUL DHA

Cumartesi Anneleri\'nin 701\'inci hafta eylemi öncesi Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokaklar, polis bariyerleri ile kapatıldı.

Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan ara sokaklar ile İstiklal Caddesi\'nin bir bölümü sabah erken saatlerden itibaren bariyerlerle kapatıldı. Polisin, TOMA\'larla birlikte çevrede aldığı yoğun güvenlik önlemi dikkat çekerken, görevliler dışında meydana kimsenin girişine izin verilmiyor



Görüntü Dökümü

----------------------

-Polis bariyeriyle kapatılan yollar

-Galatasaray Meydanı\'na çıkan ara yollar

-Polis ekipleri

-TOMA\'lar

-İstiklal Caddesi\'nde kapatılan alan

-Genel ve detaylar

