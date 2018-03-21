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(Ek bilgi ve Görüntülerle) ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ: 3 YARALI

Ersan SAN / İstanbul DHA Esenyurt'ta, 1 kişi, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti

21 Mart 2018 00:48

Ersan SAN / İstanbul DHA
Esenyurt\'ta, 1 kişi, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de önlem aldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1534\'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekatçılar, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalleli de dahil olunca olaylar büyüdü. Bunun üzerine çağrılan çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Olayda yaralanan bir çocuk, \"Ben nenemin evine gelirken ateş ettiler. Bacağımdan yaralandım. Bacağıma saçma isabet etti.\" dedi.
Bir mahalleli ise, \"Çocuğu parktan getiriyordum, önce bir ses geldi, havai fişek zannettim. Sonra baktım herkes kaçarak saklanmaya çalıştı. Ben de çocuğu alıp bir kapının arkasına saklandım. 5-6 defa ateş ettiler. Gözümle görmedim, sesler geliyordu. Gelen ekip aracına da bir tane sıktı.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Özel harekat polisleri
-Yaralıların ambulansa konulması
-Yaşanan hareketlilik
-Pompalı tüfekle ateş edenin gözaltına alınması(Yerde yatırılan)
-Polisin yaptığı gözaltılar
-Boş kovanlar
-Pompalı Tüfek
-Röp.
Detaylar

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