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(ek bilgi ve görüntülerle)- ATAŞEHİR'DE KALDIRIMDA ÇÖKME 

  * Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri onarım çalışması başlattı

12 Ekim 2018 19:24

 

* Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri onarım çalışması başlattı. 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ataşehir\'de bir cadde üzerindeki kaldırımda çökme meydana geldi. Polis ve zabıta ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Kaldırımda onarım çalışması başlatıldı. 
Olay saat 14.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi\'nde meydana geldi. 85 numara önündeki kaldırımda çökme oldu. Vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Çökmenin meydana  geldiği alana güvenlik şeridi çekildi. Çöken alanın 5-6 metre derinlikte olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri onarım çalışması başlattı. 

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Çöken kaldırım
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Çökmenin meydana geldiği yer
-Zabıta ve polis ekiplerinden görüntü
-Güvenlik şeridi çekilmesi
-Vatandaşların uzaklaştırılması
-Görgü tanığı ile röp
-Genel ve detay görüntüler 

12.10.2018 - 15.21 Haber Kodu : 181012145

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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