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(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)- "EV SATTIRAN", "KREDİ ÇEKTİREN" ÇETE KAMERADA

  Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA İstanbul'da kendilerini polis ya da savcı diye tanıtarak rastgele aradıkları vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı

08 Şubat 2018 16:06

 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da kendilerini polis ya da savcı diye tanıtarak rastgele aradıkları vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin 42 eylem gerçekleştirdikleri yaklaşık 4.5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şebekenin mağdurlarından bazılarının,  evlerindeki altınları poşete koyarak şüphelilere teslim ettiği, bazılarının evlerini ipotek ettirerek çektiği krediyi teslim ettiği öğrenildi. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aynı şebekenin 16 üyesinin de daha önce gerçekleşen operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

4 İLDE OPERASYON YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyonda, yeni bir çete daha yakalandı. İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, İzmir\'de  27 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık şebekesi üyesi oldukları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

PARMAK İZİ ALACAKLARINI SÖYLEYİP EVDEKİ ALTINLARI ALMIŞLAR
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin dolandırıcılıkta izledikleri yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin bazı olaylarda aradıkları kişilere \"Terör örgütleriyle ilgili bir operasyonla ilgili evinizdeki altınları kontrol etmemiz gerekiyor. Parmak izi incelemesi yapacağız, hepsini bir poşete koyun, bir polis gelip sizden alacak\" diyerek kandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin poşete konan altınları alarak izlerinini kaybettirdikleri belirtildi.

EVLERİNİ DE SATTIRMIŞLAR
Şüphelilerin bazı olaylarda ise sözde yapılacak operasyona destek verilmesi için kurbanlarına evlerini ipotek ettirerek kredi çektirdikleri, hatta satmalarını sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin 42 ayrı mağdurdan yaklaşık 4.5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

ARARKEN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI KULLANIYORLAR
Öte yandan polis şüphelilerin, dolandıracakları kişileri ararken bazı bilgisayar progrmalarını kullanarak, karşısındakileri 155 telefonundan arıyormuş gibi inandırdıklarını  tespit etti. Mağdurların  telefonların  155 yazısı çıktığı için,  karşısındakinin polis olduğuna ikna olarak istediklerini yerine getirdiği belirtildi.

2 MİLYON 700 BİN LİRA KURTARILDI
Bu arada aynı şebekeye bağlı olarak çalışan 16 kişinin daha önceki ön operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Polisin parayı almaya geldiği yerde yakaladığı şüphelilerle birlikte 2 milyon 700 bin lira parayı çalınmaktan kurtararak sahiplerine iade ettiği belirtildi. 

OPERASYON ANI KAMERADA
Mağdur vatandaşlar altın ve paraları şüphelilere teslim ederken çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların ellerindeki poşetlerde bulunan altın ve paraları zanlılara teslim ediyor. Zanlılar bu sırada telefonla görüşmeye devam ediyor. Poşetleri alan zanlılar hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Polisin şüphelilere yönelik operasyonu da polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polisleri baskın düzenliyor. Eve giren polis ekipleri bir zanlıyı yere yatırarak gözaltına alıyor. Evde yapılan aramalar da kameraya yansıyor.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-GÜVENLİK KAMERASI
-Zanlıların paraları alması
-Polisin operasyon yapması
-Evlerde yapılan aramalar
-Gözaltına alınan zanlı
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar

08.02.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180208076

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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