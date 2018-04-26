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(ek bilgi ve görüntü) YANGINDA ÖLEN KADININ CENAZESİ  ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe'nin cenazesi yapılan incelemenin  ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

26 Nisan 2018 18:12

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ataşehir\'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe\'nin cenazesi yapılan incelemenin  ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Cenazenin binadan çıkarıldığı sırada komşuları gözyaşı döktü.Yangın sırasında ailenin balkonda kahvaltı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yangının çıkış nedeni  araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri ve savcı görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Cenazenin binadan çıkarılması
-Adli tıp aracına konması
-Komşularının ağlaması
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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