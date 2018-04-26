(ek bilgi ve görüntü) YANGINDA ÖLEN KADININ CENAZESİ  ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ataşehir\'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe\'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Cenazenin binadan çıkarıldığı sırada komşuları gözyaşı döktü.Yangın sırasında ailenin balkonda kahvaltı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri ve savcı görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazenin binadan çıkarılması

-Adli tıp aracına konması

-Komşularının ağlaması

-Genel ve detay görüntüler