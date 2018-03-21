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(ek bilgi ve fotoğraflarla)  Kaçarken paraları yola saçıldı

Ersan SAN - İstanbul (DHA) - BASIN Ekspres yolunda polisten kaçarken ortalığı birbirine katan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

21 Mart 2018 17:50

Ersan SAN - İstanbul (DHA) - BASIN Ekspres yolunda polisten kaçarken ortalığı birbirine katan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheliler yaya olarak kaçarken para dolu çantayı yola düşürüyor. Çantadan saçılan paralardan bir miktarını alan şüpheliler, 290 bin lirayı ise bırakarak uçaklaşıyor.

7 ARACA ÇARPTI
Plaka Tanıma Sistemi (PTS)\'yle çalıntı olduğu belirlenen lüks araç, polisi alarma geçirdi.  İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda fark edildi. Şüpheliler polisin \'dur\' ihtarına uymadı. Ankara istikametine  kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. Polisin yaptığı incelemede aracın 2 gün önce çalındığını belirledi. Sürücülerden biri,  \"Herkese çarpa çarpa geliyordu. Biz de kaçamadık\" diye konuştu.

KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR
Bu arada şüpheliler aracı terk ettikten sonra kaçarken güvenlik kamerasına yansıdılar. Görüntülerde kaçarken yan yolu ayıran duvar üstünden atlayan şüphelilerin para dolu çantası yere düştü. Paralar yola saçılırken şüphelilerden biri bir miktar parayı alarak uzaklaştı. Yoldaki 290 bin lira ise bir sürücü tarafından toplanıp polise teslim edildi. Şüphelilerin bırakarak kaçtığı parayı soygun sonucu elde ettiği tahmin ediliyor.

(FOTOĞRAFLI)

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