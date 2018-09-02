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ek bilgi ve fotoğraflarla// Bakırköy'de 1 Eylül Barış Mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Murat SOLAK- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek "1 Eylül Dünya Barış Günü" etkinliği nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gece 04

02 Eylül 2018 14:53

Murat SOLAK- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleştirilecek \"1 Eylül Dünya Barış Günü\" etkinliği nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gece 04.00\'dan sonra bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı. İncirli Caddesi bariyerlerle çevrilirken polis arama noktaları oluşturdu. Caddeye girmek isteyenler üst araması yapıldıktan sonra içeriye alınıyor. 
Kapanan yollar şöyle; İncirli Caddesi ile Yücetarla Caddesi kavşaktan Bakırköy Özgürlük Meydanına kadar İncirli Caddesine ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Rio De Jeneryo Caddesi Tünel İstikameti Gençler Caddesi, Şükran Çiftliği sokağı ile bağlı Cadde sokaklar, Zuhurrat baba Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar, Fişekhane Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar 
Alternatif güzargahlar ise şöyle: Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 yolu Ataköy mevkii olacak.

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