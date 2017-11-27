(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Oğlunu göremeyince alevlerin arasına dalankadın feci şekilde can verdi

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) PENDİK\'te çıkan yangında oğlunun içeride kaldığını sanarak alevlerin arısana dalan anne feci şekilde can verdi.

Olay Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi\'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Çetin ailesinin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İddiaya göre, yoğun dumandan etkilenen aile, mutfak penceresinden dışarı çıktı. Ancak 26 yaşındaki Gülizar Çetin, eltisi Sevilay Çetin tarafından kurtarılan 3 yaşındaki oğlu Talha\'yı göremedi. Eşi Fatih Çetin\'in şaşkın bakışları arasında tekrar eve giren Gülizar Çetin alevlerin arasında kaldı. Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren Gülizar Çetin\'in üzerine evin çatısı çöktü.

Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri Gülizar Çetin\'in cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gülizar Çetin\'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Gecekonduda yaşanan olayı Çetin ailesinin yakınları anlattı.

Fatih Çetin\'in kardeşi Soner Çetin, “Olay yeri inceleme tarafından elektrik kontağından çıktığı söylendi\" diye konuştu. Fatih Çetin\'in kız kardeşi Sevgi Çetin ise, “Ağabeyim camı kırıp çıkmış. O çıkamamış yığılıp kamış yere\" dedi. Sevilay Çetin ise \"Eşim Talha\'yı bana verdi. İtfaiyeye haber verdik. Gülizar çıkamadı“ şeklinde konuştu.

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