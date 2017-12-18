(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Mesut Yılmaz oğlunun tabutuna omuz verdi

Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi Marmara İlahiyat Camii\'ne getirildi. Cenazeyi hastaneye almaya gelen Mesut Yılmaz cezane aracına binerek camiye geldi. Mesut Yılmaz da tabuta omuz verdi. Berna Yılmaz da oğlunun tabutuna dokundu, cami avlusuna kadar arkasından yürüdü. Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi cami avlusuna götürüldü.

Bu arada cenaze töreninin düzenleneceği cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı . Cami önünde bulunan Mahir İz Caddesi\'nin bir bölümü demir bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Yolun kullanmak isteyenler polis tarafından aranarak caddeye alındı.

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