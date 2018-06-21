T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Kadıköy'de şüpheli bavul hareketliliği

  Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bırakılan bavul polisi alarma geçirdi

21 Haziran 2018 16:00

 

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bırakılan bavul polisi alarma geçirdi. 

Kadıköy İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bavulu inceledi. Bavulun boş olduğunun anlaşılmasının üzerine cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA KADIKÖY Haldun Taner Sahnesi karşısındaCaddesi Haldun Taner SahnesiOlayBirBavulunFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24